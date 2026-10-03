CalcioNapoli24 su Google in "Fonti preferite": aggiungi subito CN24 per non perderti le notizie più importanti!

Il modo di leggere le notizie su Google sta per cambiare radicalmente: Google ha infatti rilasciato una nuova funzionalità denominata "Fonti preferite", pensata per dare agli utenti il controllo totale sulla propria informazione. Così da scegliere le fonti di cui ci si fidi maggiormente.

Come selezionare CalcioNapoli24 in "Fonti Preferite"

Questa novità permette di selezionare i propri siti di riferimento affinché compaiano con maggiore frequenza nei risultati di ricerca. Per i tifosi del Napoli, si tratta di uno strumento perfetto per non perdersi nemmeno un aggiornamento rilevante sul mondo SSC Napoli, attraverso il meglio di CalcioNapoli24.it.

E allora ecco come aggiungere CalcioNapoli24 ai tuoi preferiti in un solo click, la configurazione di questa funzione è davvero semplicissima e richiede solo pochi istanti. Ecco i passaggi da seguire:

clicca sul link diretto, vai alla pagina dedicata di Google cliccando qui: https://www.google.com/preferences/source?q=calcionapoli24.it seleziona la fonte: una volta aperta la pagina, non dovrai fare altro che spuntare la casella accanto al nome della nostra testata non devi confermare più nulla, puoi chiudere la pagina: tutto fatto! Da questo momento, il sistema riconoscerà il tuo interesse prioritario per le nostre notizie.

Cosa cambia concretamente? Attivando questa opzione, la tua esperienza di navigazione diventerà più personalizzata e pertinente. Nello specifico:

Notizie Principali : vedrai i contenuti di CalcioNapoli24 con maggiore frequenza nella sezione "Notizie principali" di Google.

: vedrai i contenuti di con maggiore frequenza nella sezione di Sezione Dedicata: all'interno di Google News troverai lo spazio esclusivo “Dalle tue fonti”.

Non perderai comunque la panoramica generale: Google continuerà a mostrarti notizie da altre testate per garantirti un’informazione completa, ma darà una chiara priorità alle fonti che hai scelto tu. Il vantaggio? Un'esperienza di lettura "su misura". Non dovrai più cercare tra mille link: le notizie che contano davvero per te saranno le prime a venirti incontro.

Non restare indietro! Personalizza ora la tua rassegna stampa quotidiana: aggiungi CalcioNapoli24.it tra le tue fonti preferite e porta la passione per gli azzurri sempre con te!