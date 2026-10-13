Alvino: "Menomale che Allegri è l'allenatore del Napoli in Champions"

Carlo Alvino promuove Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal. Intervenuto ai microfoni di Teleclub, il giornalista ha sottolineato l'importanza del tecnico nel percorso europeo del Napoli, evidenziandone le qualità gestionali e la capacità di riportare la squadra al centro della scena.

“La sua concretezza viene spesso confusa erroneamente con una mancanza di idee geniali, ma rappresenta in verità la sua carta vincente per gestire il calcio con sapienza e intelligenza.

È grazie alla sua esperienza che il Napoli non solo si è rimesso in carreggiata, ma vuole vestire i panni del protagonista. In Italia sicuramente e, perché no, anche in Europa, che sappiamo essere l’ossessione del presidente Aurelio De Laurentiis.

Gli ultimi due allenatori prima di Allegri, Luciano Spalletti e Antonio Conte, sono stati straordinariamente bravi. Entrambi hanno chiuso le loro esperienze napoletane con una vittoria storica, conquistando lo scudetto.

Ma nel rapporto con De Laurentiis, su tutti e due ha pesato l’uscita dalla Champions League”.