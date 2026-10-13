1 Station, Cerchione: "Novità verso il Villarreal: Allegri prepara due sorprese dal primo minuto"

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Villarreal in Champions League e Massimiliano Allegri sembra orientato a confermare il sistema di gioco che ha dato buone risposte contro il Frosinone.

Secondo quanto riferito da Luca Cerchione sui social, gli azzurri dovrebbero scendere in campo con il 3-4-3, ma con alcune novità nell'undici titolare.

Villarreal-Napoli, Allegri conferma il 3-4-3: Giovane con Hojlund

Stando all'indiscrezione del giornalista Luca Cerchione, il tecnico azzurro avrebbe intenzione di riproporre il 3-4-3 già vittorioso nell'ultima uscita contro il Frosinone. La principale novità riguarderebbe il reparto offensivo: Giovane sarebbe pronto a partire dal primo minuto al fianco di Rasmus Hojlund, prendendo il posto di David Neres.

Una scelta che potrebbe offrire nuove soluzioni offensive al Napoli, con Giovane chiamato a supportare il centravanti danese nella delicata trasferta europea. L'obiettivo è dare continuità ai segnali positivi mostrati nell'ultima partita e affrontare il Villarreal con un assetto capace di garantire equilibrio e incisività.

Milinkovic-Savic titolare: possibile cambio in porta

L'altra novità segnalata da Cerchione riguarda la porta. Vanja Milinkovic-Savic potrebbe infatti ricevere una chance dal primo minuto, diventando una delle possibili sorprese nella formazione scelta da Allegri per la sfida di Champions League. Le indicazioni sulle scelte del tecnico restano legate all'indiscrezione riportata dal giornalista: sarà il campo a confermare se il Napoli scenderà effettivamente in campo con Giovane accanto a Hojlund e Milinkovic-Savic tra i pali.