Villarreal-Napoli, azzurri in maglia nera Dark Navy: è l'esordio di questa divisa in Europa
Terza maglia di colore nero questa per il Napoli nella partita contro il Villarreal
Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli si prepara alla sfida di questa sera alle ore 21.00. Dall'altra parte del campo la squadra di Massimiliano Allegri si ritroverà ad affrontare il Villarreal in un testa a testa già molto importante per il passaggio del turno in UEFA Champions League. Per questa serata in terra spagnola, però, gli azzurri si tingeranno di nero, dal momento che farà il suo esordio in terra europea la terza maglia.
Terza maglia Napoli nera: pronto l'esordio con il Villarreal
Sofisticata base Dark Navy, impreziosita dai dettagli Gold Sahara Sun, è a tutti gli effetti un gioiellino. Per chi volesse acquistarla, il suo costo è di 150 euro senza la personalizzazione. A questa cifra, poi, eventualmente, vanno aggiunti 20 euro per aggiungere anche il nome ed il numero. A mostrare la scelta del Napoli le telecamere di Sky Sport. Si avvicina il fischio d'inizio.