Villarreal-Napoli, cresce l’attesa: tifosi azzurri già fuori dallo stadio | VIDEO CN24

Brevi ico calendario ico orologio18:20 fonte : dai nostri inviati Nicotra e Guardasole
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Autore Dino Viola Giornalista pubblicista · Analista dei dati
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Mancano poco più di tre ore al fischio d’inizio della sfida di Champions League tra Villarreal e Napoli e tra i sostenitori azzurri presenti all’esterno dell’Estadio de la Cerámica si respira già aria di grande partita.

Cresce l’entusiasmo in vista di un appuntamento europeo importante, con i tifosi pronti a far sentire il proprio sostegno alla squadra anche in trasferta.

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