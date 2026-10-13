Albiol: "Il Napoli di Allegri va aspettato ancora un po'. Stasera punto su due calciatori. Rafa Marin mio erede? Ecco cosa penso"

Ultime notizie calcio Napoli - Raul Albiol ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport sulla gara di questa sera tra Villarreal e Napoli di Champions League:

“Napoli è una parte importante della mia vita e della mia carriera. Sei anni spettacolari a livello calcistico, non era facile dopo il Real trovare un posto così, dove ho ricevuto tanto affetto dai tifosi e anche dalla società.

Con il Napoli abbiamo fatto un grande percorso, in Italia e in Europa. Sì, forse, il nostro calcio ha messo le basi per un grande futuro. La società è cresciuta moltissimo, ha vinto due scudetti, ha acquistato tanti campioni. Ormai il Napoli è una squadra da lotta scudetto, a volte anche da favorita.

Se mi piace il Napoli di Allegri? Dobbiamo aspettare un po’ per giudicarlo, ma la squadra è forte. Più fisica del mio Napoli, noi avevamo tanti piccoletti, molto tecnici e veloci. Vediamo come andrà in Champions e cosa farà quando sarà al massimo della forma. Allegri ha bisogno di tempo e della squadra al completo, ma è un allenatore che stimo.

Rafa Marin il nuovo Albiol? Siamo diversi come caratteristiche. Sta avendo fiducia, sta crescendo, con Allegri può fare un altro step e avvicinarsi ai difensori top.

Chi saranno i protagonisti di Villarreal-Napoli? Scelto Gerard Moreno".