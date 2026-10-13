Albiol: "Il Napoli di Allegri va aspettato ancora un po'. Stasera punto su due calciatori. Rafa Marin mio erede? Ecco cosa penso"
Raul Albiol ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport su Villarreal Napoli
Ultime notizie calcio Napoli - Raul Albiol ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport sulla gara di questa sera tra Villarreal e Napoli di Champions League:
“Napoli è una parte importante della mia vita e della mia carriera. Sei anni spettacolari a livello calcistico, non era facile dopo il Real trovare un posto così, dove ho ricevuto tanto affetto dai tifosi e anche dalla società.
Con il Napoli abbiamo fatto un grande percorso, in Italia e in Europa. Sì, forse, il nostro calcio ha messo le basi per un grande futuro. La società è cresciuta moltissimo, ha vinto due scudetti, ha acquistato tanti campioni. Ormai il Napoli è una squadra da lotta scudetto, a volte anche da favorita.
Se mi piace il Napoli di Allegri? Dobbiamo aspettare un po’ per giudicarlo, ma la squadra è forte. Più fisica del mio Napoli, noi avevamo tanti piccoletti, molto tecnici e veloci. Vediamo come andrà in Champions e cosa farà quando sarà al massimo della forma. Allegri ha bisogno di tempo e della squadra al completo, ma è un allenatore che stimo.
Rafa Marin il nuovo Albiol? Siamo diversi come caratteristiche. Sta avendo fiducia, sta crescendo, con Allegri può fare un altro step e avvicinarsi ai difensori top.
Chi saranno i protagonisti di Villarreal-Napoli? Scelto Gerard Moreno".