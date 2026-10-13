Quote vincente Serie A aggiornate: a quanto è dato il Napoli

Ultimissime Serie A-La corsa per il tricolore inizia ad entrare nel vivo e i principali operatori di scommesse aggiornano le tabelle dedicate alla squadra vincente Serie A. Dopo i primi avvicendamenti in vetta e il cambio di marcia tattico promosso da Massimiliano Allegri, i bookmaker tracciano un quadro ben definito delle gerarchie di campionato, dove il Napoli viaggia su valori compresi tra il 15.00 e il 20.00 sulle principali piattaforme online piazzandosi 5° nella griglia di partenza.

Quote vincente Serie A: dov'è il Napoli

In testa resta saldamente l'Inter, accreditata dai bookmaker come la grande favorita del campionato con quote estremamente schiacciate (oscillanti tra 1.50 e 1.60). Alle spalle dei nerazzurri si posiziona la Roma, indicata come seconda forza del torneo con quotazioni stabili tra il 5.00 e il 7.00.

Più serrata invece la lotta per il ruolo di principale outsider, dove Juventus (valutata tra 9.50 e 15.00), AC Milan (tra 9.00 e 20.00) e appunto lo stesso Napoli appaiono appaiate in una fascia d'incertezza che le prestazioni delle prossime settimane potrebbero stravolgere rapidamente. Tra le possibili sorprese spicca il piazzamento del Como, bancato da diversi operatori a 10.00 o 17.00, mentre Atalanta e SS Lazio rimangono distanziate nelle retrovie con valori nettamente più alti.