Formazioni Villarreal-Napoli, le ultimissime Sky: mini rivoluzione Allegri con 5 cambi e nuovo modulo. Solo un dubbio negli spagnoli

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri ha sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione da mandare in campo alle 21 contro il Villarreal. Il sistema di gioco sarà il 3-4-2-1 e prevede qualche novità negli interpreti rispetto alla gara vinta sabato scorso allo stadio Maradona contro il Frosinone. Di seguito le ultime di Sky Sport sulle probabili formazioni della gara.

Formazioni Villarreal Napoli, le ultime di Sky

Nel Napoli c'è Milinkovic Savic tra i pali, il serbo è dunque la prima novità di giornata. In difesa riconfermati Badiashile, Rrahmani e Rafa Marin. A centrocampo torna Politano a destra con McTominay e Gilmour. A sinistra va a giocarci invece Di Lorenzo. restano fuori, rispetto al Frosinone, Lobotka e Spinazzola. Sulla trequarti c'è Giovane dal primo minuto insieme a De Bruyne. Unica punta Hojlund.

Per quanto riguarda invece il Villarreal, l'unico dubbio è in attacco tra Gerard Moreno e Ayoze con il primo in vantaggio. Per il resto non ci saranno novità secondo Sky Sport. In porta c'è Gulacsi poi in difesa Mourino, Foyth, renato veiga e Carlos Romero. Poi a centrocampo Ilias, Pape Gueye, Saliba, Moleiro. Coppia d'attacco con Gerard e Mikautadze.