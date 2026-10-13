È arrivata una brutta notizia per Villarreal-Napoli

Ultimissime Calcio Napoli - Obbligo punti per il Napoli in Spagna contro il Villarreal. L’imperativo categorico, soprattutto dopo il passo falso contro l’Arsenal, è muovere a tutti i costi la classifica come sottolinea quest’oggi La Repubblica oggi in edicola. Anche perché la formazione avversaria è una diretta concorrente per la qualificazione alla prossima fase.

Ecco quanto si legge poi direttamente dal quotidiano che fa il punto sulle scelte di Massimiliano Allegri per la gara di stasera:

La brutta notizia della vigilia è il mancato recupero di Anguissa, che potrebbe esserci però sabato a Venezia. In lista UEFA è stato inserito Giovane al posto dell'infortunato Favasuli e l'attaccante brasiliano ha persino qualche chance di essere della gara.

Sicura la conferma della difesa a tre, molto probabile il ritorno di McTominay dal 1', accanto al connazionale Gilmour (turno di riposo per Lobotka) e a De Bruyne. Sulle fasce il rientrante Politano e Di Lorenzo, forse spostato a sinistra per dare respiro a Spinazzola. In attacco accanto a Hojlund uno tra Neres (che è il favorito) e Lang.