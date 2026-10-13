È arrivata una brutta notizia per Villarreal-Napoli
Ultimissime Villarreal-Napoli
Ultimissime Calcio Napoli - Obbligo punti per il Napoli in Spagna contro il Villarreal. L’imperativo categorico, soprattutto dopo il passo falso contro l’Arsenal, è muovere a tutti i costi la classifica come sottolinea quest’oggi La Repubblica oggi in edicola. Anche perché la formazione avversaria è una diretta concorrente per la qualificazione alla prossima fase.
Verso Villarreal-Napoli, le scelte di Allegri
Ecco quanto si legge poi direttamente dal quotidiano che fa il punto sulle scelte di Massimiliano Allegri per la gara di stasera:
La brutta notizia della vigilia è il mancato recupero di Anguissa, che potrebbe esserci però sabato a Venezia. In lista UEFA è stato inserito Giovane al posto dell'infortunato Favasuli e l'attaccante brasiliano ha persino qualche chance di essere della gara.
Sicura la conferma della difesa a tre, molto probabile il ritorno di McTominay dal 1', accanto al connazionale Gilmour (turno di riposo per Lobotka) e a De Bruyne. Sulle fasce il rientrante Politano e Di Lorenzo, forse spostato a sinistra per dare respiro a Spinazzola. In attacco accanto a Hojlund uno tra Neres (che è il favorito) e Lang.