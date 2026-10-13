Roma, Malen sul rosso: "Ho subito chiesto scusa, non volevo far male a nessuno"

Donyell Malen torna a parlare dopo l'espulsione rimediata contro il Como e lo fa alla vigilia dell'impegno di Champions League contro il Real Madrid. Nel corso della conferenza stampa, l'attaccante ha raccontato il proprio stato d'animo dopo l'ultimo episodio, ammettendo di aver chiesto scusa ai compagni e sottolineando la volontà di riscattarsi nella prossima sfida europea.

Malen rompe il silenzio dopo l'espulsione: le scuse alla squadra

L'attaccante ha spiegato quanto sia stato difficile vivere il resto della partita lontano dal campo, dopo essere stato costretto a seguire la gara dagli spogliatoi. Un episodio che lo ha segnato, anche perché non gli capitava da diverso tempo di ricevere un cartellino rosso. “Dopo la partita con il Como ho chiesto scusa alla squadra, era da tempo che non mi capitava di essere espulso. È stato stressante seguire la gara dallo spogliatoio, domani però sarà una partita diversa e farò di tutto per aiutare la squadra”, ha dichiarato Donyell Malen.

Il giocatore è poi tornato sull'episodio che ha portato all'espulsione, manifestando il proprio dispiacere per quanto accaduto. “L'ultima partita è stata comunque di grande delusione, la mia intenzione non era di far male a nessuno”, ha aggiunto l'attaccante.

Malen carica la squadra: «Sarà un'esperienza speciale»

Lo sguardo è ora rivolto alla sfida contro il Real Madrid, un appuntamento che Malen considera particolarmente importante anche per il sostegno dei tifosi. L'attaccante ha evidenziato il ruolo del pubblico nei momenti più complicati delle partite, sottolineando il valore dell'esperienza europea che attende la squadra. “Sarà importante contare sui nostri tifosi, soprattutto nei momenti delicati della partita, il pubblico ci trascina sempre. Sarà un'esperienza speciale, l'obiettivo l'anno scorso era la Champions e ci siamo riusciti. Ora abbiamo l'opportunità di goderci la serata contro una squadra speciale per definizione”, ha concluso Malen. Dopo la delusione contro il Como, l'attaccante punta quindi a voltare pagina e a dare il proprio contributo in una delle sfide più attese della stagione.