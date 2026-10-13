Sosa: "Villarreal favorito sul Napoli, un pari non sarebbe da buttare. Giovane non è Higuain, ma ho fiducia"

Roberto Carlos Sosa, conosciuto dai tifosi del Napoli come il Pampa, ha analizzato la sfida di Champions League contro il Villarreal dagli studi di Radio Marte. Ospite di Dario Sarnataro e Gianluca Gifuni durante la trasmissione Forza Napoli Sempre, l'ex attaccante azzurro ha indicato gli aspetti decisivi per affrontare la formazione spagnola, soffermandosi anche sul possibile impiego di Giovane al fianco di Hojlund.

"Non bisogna guardare la classifica: il Villarreal ha pochi punti nel campionato spagnolo, che sta diventando sempre più una storia tra una o due squadre. Per vincere, il Napoli deve essere aggressivo quando gli attaccanti entrano in possesso della palla, altrimenti può andare in difficoltà. Bisogna anticiparli. Se non ci riesce, scappare non è una cattiva idea. Un pareggio non sarebbe da buttare, anche se ti costringerebbe a fare punti nelle gare successive. Dipende da come si mette stasera. Se quadriamo le rose, il Napoli ha molta qualità. Fuori casa, però, non si può mai sapere. Il Villarreal è favorito dai bookmaker. Partiamo dal pareggio, poi si vede"

"Che significa Giovane titolare come seconda punta? È entrato positivamente col Frosinone, ha assistito molto bene i compagni. Nel Verona giocava in quella posizione. Non facciamolo passare per Careca, Higuain o Cavani, però si è fatto trovare pronto ed ha fatto un bell'assist. Quei movimenti attorno ad Hojlund potrebbero innescare Rasmus in maniera più importante. C'è fiducia. Sulla fascia è sprecato: può fare l'esterno, ma lo preferisco a ridosso del centravanti. Mi piace di più".