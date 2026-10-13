Giudice Sportivo, ammenda di 2mila euro al Napoli dopo la partita col Frosinone
Serie A 19:30
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Ammenda alla SSC Napoli comminata dal Giudice Sportivo di Serie A
Sanzione per la SSC Napoli dopo la partita con il Frosinone. Il Giudice Sportivo di Serie A ha inflitto sia al Napoli che al Frosinone una multa da 2mila euro per aver ritardato l'inizio del primo tempo.
Multa alla SSC Napoli
Di seguito le motivazioni ufficiali esposte dal Giudice Sportivo:
- Ammenda di € 2.000,00 al Frosinone a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa un minuto dell'inizio del primo tempo.
- Ammenda di € 2.000,00 al Napoli a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa un minuto dell'inizio del primo tempo.
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