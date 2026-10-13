Villarreal-Napoli, CorSera su Allegri: non è peregrina l’ipotesi di una doppia esclusione dall’undici titolare

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive sulle possibili scelte di formazione di Allegri per la gara di questa sera contro il Villarreal in Champions League:

"Nella sua visione c’è la necessità di capitalizzare la vittoria di campionato contro il Frosinone ma soprattutto di mettere in cascina punti fondamentali per passare il turno, dopo la falsa partenza con l’Arsenal. Aziendalista, Allegri. Non dimentica nessuno sulla strada della Champions e contro il Villarreal propone un altro spartito. Non va considerata peregrina l’ipotesi dell’esclusione dall’undici titolare dei due furetti d’attacco Neres e Lang (il brasiliano al più potrebbe essere utilizzato come falso nove), con i quali appunto aveva costruito la vittoria di sabato".