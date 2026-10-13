Youth League, Villarreal-Napoli: segui la diretta

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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La diretta della partita Villarreal-Napoli Youth League su CalcioNapoli24

Ultime calcio Napoli, Il Napoli Primavera scende in campo per la prima sfida della Youth League. Gli azzurri affrontano oggi, alle ore 16:00, saranno in trasferta in Spagna. I partenopei arrivano alla seconda sfida con Antonio Nocerino.

Youth League, Villarreal-Napoli: la diretta testuale del match

Calcio Napoli - Il Napoli Primavera affronterà il Villarreal in Youth League. La gara in questione sarà trasmessa su UEFA.tv e l'appuntamento è quello di martedì 13 ottobre alle ore 16:00.

Questa la formazione ufficiale del Napoli

  • Pugliese; Zappalà, Natale, Branchizio; Liccardo, D'Angelo, De Stefano, Santella; Baridò, Favicchio; Milton Pereyra. All.Nocerino
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