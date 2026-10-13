Youth League, Villarreal-Napoli: segui la diretta

Ultime calcio Napoli, Il Napoli Primavera scende in campo per la prima sfida della Youth League. Gli azzurri affrontano oggi, alle ore 16:00, saranno in trasferta in Spagna. I partenopei arrivano alla seconda sfida con Antonio Nocerino.

Youth League, Villarreal-Napoli: la diretta testuale del match

Calcio Napoli - Il Napoli Primavera affronterà il Villarreal in Youth League. La gara in questione sarà trasmessa su UEFA.tv e l'appuntamento è quello di martedì 13 ottobre alle ore 16:00.

Questa la formazione ufficiale del Napoli