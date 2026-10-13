Villarreal-Napoli, il doppio ex Albiol: "Vi svelo con quale squadra vorrei scendere in campo stasera"

Champions League - Raul Albiol, ex difensore di Napoli e Villarreal, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita Villarreal-Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sono emozionato per questa partita ho tanto affetto per queste squadre. Mi piacerebbe giocare un tempo con il Villarreal e un tempo con il Napoli. Speriamo di vedere un bello spettacolo e di veder vincere la squadra migliore. La Champions è diversa dal campionato, in queste partite non è facile. È importante la Champions per il Villarreal, speriamo in un buon ambiente stasera. Il Villarreal era da due o tre anni con la stessa idea, il nuovo allenatore ha cambiato mentalità e non è facile. I risultati non sono stati buonissimi, ma la squadra è verticale, attacca e pressa alta. Fa un po’ di fatica in fase difensiva. Il Napoli? Uguale, tempo al tempo, c’è un allenatore e dei giocatori nuovi. Ci sono anche gli infortunati, non è facile, ma hanno giocatori forti. Il Napoli ha grandissimi giocatori di alto livello e un allenatore con molta esperienza. Allenatore? Non lo so, speriamo. Sto facendo il corso, mi piacerebbe fare l’allenatore in futuro. Chi mi piace? Fabregas è un modello per noi che iniziamo, ho avuto tanti allenatore e penso di aver capito qualcosa da Sarri e Ancelotti. Vediamo cosa prenderò da ognuno di loro e poi vinco il pallone d’oro da allenatore (ride, ndr)".