Malagò: "De Laurentiis è un amico. Gli piace anche diventare un tifoso ultras"

Giovanni Malagò ha commentato ai microfoni di Sky Sport le parole di Aurelio De Laurentiis, che in giornata aveva espresso il proprio sostegno nei confronti del dirigente in occasione della consegna del Collare d'Oro al merito sportivo al Napoli, nell'anno del centenario del club.

Malagò, De Laurentiis e FIGC: il futuro passa dalla Serie A

Il commissario della FIGC ha rivolto parole di apprezzamento al presidente del Napoli, sottolineando il rapporto personale che li lega e ringraziandolo per il sostegno ricevuto. «De Laurentiis è un amico, è sempre un affettuoso sponsor e supporter. Gli piace anche diventare un tifoso ultras, lo ringrazio».

Malagò ha poi affrontato il tema di una possibile nuova candidatura alla presidenza della Federcalcio, rimandando ogni decisione alle società della Serie A, chiamate a esprimersi sulla questione. «Penso sia doveroso siano loro a deciderlo. Avranno un'assemblea il 16 ottobre. Non sta a me dirlo, dovreste chiederlo voi a loro», ha dichiarato ai microfoni dell'emittente televisiva.

In precedenza, De Laurentiis aveva difeso apertamente Malagò, contestando l'ipotesi che la sua posizione potesse essere messa in discussione: “Io credo che è anche la stupidità a governare molto l'Italia, perché Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Lo abbiamo scelto cioè noi della Serie A, siamo società di capitali e abbiamo a che fare con un mondo vecchio dove ci sono dei personaggi che vengono eletti e che devono dire la loro per giustificare il loro ruolo".