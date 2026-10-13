Villarreal-Napoli, novità tra i convocati per Perez: due giovani aggregati alla prima squadra

Il Villarreal prepara la sfida di Champions League contro il Napoli, in programma questa sera. In vista della partita, secondo Punto Esports, il tecnico ha deciso di integrare la lista dei convocati con due giovani provenienti dalla squadra riserve: Nízar e Gaitán, chiamati a completare il gruppo a disposizione per l'impegno europeo.

Il Villarreal arriva all'appuntamento dopo il ko per 3-2 sul campo del Borussia Dortmund. Nonostante il risultato negativo, la formazione spagnola aveva mostrato segnali incoraggianti, riuscendo a rimettere in equilibrio la partita dopo la rete sfortunata di Veiga nella propria porta. Nell'ultimo turno di campionato, invece, è arrivata la sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid.

Anche il Napoli è alla ricerca di risposte dopo un avvio europeo complicato. Nella prima giornata di Champions League, gli azzurri sono stati battuti in casa dall'Arsenal per 1-0, con una rete di Odegaard. Il rendimento in campionato non è stato finora particolarmente brillante: la squadra partenopea occupa l'ottavo posto in Serie A con 10 punti, mentre il Villarreal è undicesimo nel proprio campionato con 8 punti.