Pranzo UEFA Villarreal-Napoli, Edo De Laurentiis omaggia i padroni di casa col 'Corsiero del Sole'

Il ristorante El Ceramista, presso l’Estadio de la Cerámica di Vila-real, ha ospitato oggi il pranzo istituzionale UEFA tra le delegazioni di Villarreal CF e SSC Napoli, in occasione della seconda giornata della league phase della UEFA Champions League.

Le delegazioni dei due Club, guidate rispettivamente dal Presidente del Villarreal CF Fernando Roig Alfonso e dal Vicepresidente di SSC Napoli Edoardo De Laurentiis, hanno condiviso un momento di cordialità e fair play insieme al Delegato UEFA Anthony Bloch.

Durante il pranzo, SSC Napoli ha omaggiato i padroni di casa con “Il Corsiero del Sole”, scultura in bronzo policromo realizzata dal Maestro Antonio Nocera in occasione della UEFA Champions League 2026/27. L’opera consolida la collaborazione con l’artista, avviata nella scorsa stagione, e rende omaggio allo storico emblema azzurro, celebrando la storia e l’identità del Club.