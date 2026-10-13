Da Barcellona: "Super offerta del Napoli per Gavi!". Le verifiche di CN24 sull'indiscrezione bomba

Calciomercato Napoli - Una clamorosa indiscrezione dalla Spagna da una parte spiazza e dall'altra rilancia le ambizioni del Napoli per il 2027. Secondo quanto riportato infatti dal quotidiano El Nacional, il club partenopeo avrebbe messo nel mirino Pablo Paéz ‘Gavi’, gioiello del Barcellona e della nazionale spagnola, pronto a sfruttare un momento di evidente insoddisfazione del giocatore sotto la gestione di Hansi Flick.

La situazione del classe 2004 in Catalogna si è complicata in questi mesi dopo l'infortunio patito nella gara d'esordio stagionale contro l'Elche. Al rientro dall'infertrmeria, il talento sivigliano ha trovato le gerarchie del centrocampo stravolte, soffrendo l'arrivo di Rodrigo Hernández che gli ha di fatto sfilato la maglia da titolare.

Calciomercato Napoli, clamorosa indiscrezione su Gavi dalla Spagna

Nell'ultimo turno contro il Getafe, Flick lo ha lanciato dal primo minuto soltanto per concedere un turno di riposo ad un affaticato Pedri. La prestazione sottotono e la conseguente sostituzione hanno confermato le difficoltà d'inserimento nei meccanismi del tecnico tedesco, relegandolo al ruolo di semplice alternativa. Una condizione che sta stretta al calciatore, deciso a ritrovare continuità per tornare ai suoi livelli standard.

Ed è qui che entrerebbe in scena il Napoli. Determinata a regalare un innesto di caratura mondiale a Massimiliano Allegri, la dirigenza azzurra starebbe pianificando un'offensiva formale in vista della sessione invernale di riparazione con parte fissa da 30 milioni di euro più 10 di bonus legato al rendimento singolo e collettivo. In casa blaugrana, Joan Laporta e il Ds Deco non considerano più Gavi inamovibile e potrebbero ritenere congrua una cifra complessiva vicina ai 40 milioni.

Se la situazione sul campo non dovesse mutare nei prossimi mesi, il desiderio di Gavi di ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto potrebbe spingerlo - rivelano sempre dalla Spagna - ad accettare la corte di Aurelio De Laurentiis e far rotta verso lo Stadio Diego Armando Maradona.

Tuttavia, al netto di quanto riportato per dovere di cronaca, secondo le verifiche fatte dalla redazione da CalcioNapoli24 da fonti vicine al club partenopeo, al momento l'indiscrezione non trova conferma, seppur suggestiva e col profilo di Gavi perfetto per i parametri azzurri per età, qualità e ingaggio.