"È l'ossessione di ADL", Repubblica svela: "Ha scelto Allegri per questo motivo"

Villarreal-Napoli, occasione di riscatto per gli azzurri in Champions League dopo la sconfitta all'esordio contro l'Arsenal. E La Repubblica oggi in edicola ricorda quanto sia importante la massima competizione europea per il presidente Aurelio De laurentiis.

Ecco quanto si legge dal giornale:

Tu chiamale se vuoi, ossessioni. Quella di Aurelio De Laurentiis è la Champions («L'unico successo che mi manca») e proprio i flop in Europa sono stati la causa dei divorzi con Luciano Spalletti nel 2023 e più di recente con Antonio Conte, a cui non è bastato vincere rispettivamente il terzo e quarto scudetto della centenaria storia del Napoli per restare nelle grazie del loro datore di lavoro.

Ma non è solo una questione di gloria. Al presidente fa infatti gola soprattutto il ricco montepremi in palio con la Coppa, che serve per mettere in sicurezza i conti del club dopo il passivo di 50 milioni degli ultimi bilanci.

Di qui la decisione di affidare la panchina a Max Allegri, due volte finalista nella manifestazione alla guida della Juve. ADL spera che sia in grado di ripetersi e per questo non ha battuto ciglio davanti alla falsa partenza in campionato.