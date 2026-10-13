"È l'ossessione di ADL", Repubblica svela: "Ha scelto Allegri per questo motivo"
Il retroscena su De Laurentiis e Allegri
Villarreal-Napoli, occasione di riscatto per gli azzurri in Champions League dopo la sconfitta all'esordio contro l'Arsenal. E La Repubblica oggi in edicola ricorda quanto sia importante la massima competizione europea per il presidente Aurelio De laurentiis.
Champions League fondamentale per Aurelio De Laurentiis
Ecco quanto si legge dal giornale:
Tu chiamale se vuoi, ossessioni. Quella di Aurelio De Laurentiis è la Champions («L'unico successo che mi manca») e proprio i flop in Europa sono stati la causa dei divorzi con Luciano Spalletti nel 2023 e più di recente con Antonio Conte, a cui non è bastato vincere rispettivamente il terzo e quarto scudetto della centenaria storia del Napoli per restare nelle grazie del loro datore di lavoro.
Ma non è solo una questione di gloria. Al presidente fa infatti gola soprattutto il ricco montepremi in palio con la Coppa, che serve per mettere in sicurezza i conti del club dopo il passivo di 50 milioni degli ultimi bilanci.
Di qui la decisione di affidare la panchina a Max Allegri, due volte finalista nella manifestazione alla guida della Juve. ADL spera che sia in grado di ripetersi e per questo non ha battuto ciglio davanti alla falsa partenza in campionato.