Pedullà: "Venezia, conferme su Davide Nicola: primi contatti con la Cremonese"

Novità sul futuro di Davide Nicola, il cui nome è accostato al Venezia. Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà, arrivano conferme sulla pista che riguarda l'allenatore, che avrebbe avviato i primi contatti con la Cremonese per trovare un accordo sulla risoluzione del contratto.

Venezia, Davide Nicola tratta con la Cremonese: le ultime

Stando alle indiscrezioni riportate da Pedullà, Davide Nicola avrebbe iniziato a confrontarsi con la Cremonese per definire la conclusione anticipata del rapporto. Il contratto dell'allenatore con il club grigiorosso è attualmente valido fino al 2027.

La possibile risoluzione rappresenterebbe un passaggio importante per chiarire il futuro del tecnico e consentire eventuali sviluppi sul fronte Venezia.

Al momento, tuttavia, non sono stati comunicati dettagli definitivi sull'esito dei contatti né sull'eventuale accordo tra le parti. La situazione resta quindi da seguire nelle prossime ore, in attesa di ulteriori aggiornamenti sul futuro di Nicola.