C'è un tiratore designato per i rigori nel Napoli, l'autogestione stava per far danni! Da Allegri è arrivata l'assoluzione solo perchè...

Ultime notizie SSC Napoli - Kevin De Bruyne grazie alla sua prima doppietta in serie A è il principale protagonista della riscossa del Napoli. Ne parla Repubblica.

“Bastava "imboccare" la porta giusta e sia pure in modo contorto e inusuale l'ex capitano del City c'è riuscito, tirandosi fuori da una situazione border line e dai pettegolezzi che l'avrebbero fatto finire nei guai. «Volevo far segnare Rasmus, i bomber hanno fame di gol». Un errore per due, evitabile con più disciplina.

Il tiratore dal dischetto designato per gli azzurri è KDB e il balletto non dovrà mai più ripetersi, visto che l'autogestione stava per far danni e dal tecnico è arrivata l'assoluzione soltanto perché alla fine l'obiettivo è stato centrato lo stesso, con l'aiutino del destino”