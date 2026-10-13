Frustalupi: "Vi racconto Villarreal-Napoli e quella Champions: quest'anno prevedo..."

Ultimissime Calcio Napoli-A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nicolò Frustalupi, ex vice allenatore Napoli. Di seguito le dichiarazioni riportate dal comunicato stampa dell'emittente.

“Ho bei ricordi legati a quella gara di Champions col Villarreal con i gol di Inler e Hamsik, il passaggio del turno fu bellissimo perché eravamo in un girone difficilissimo. Riuscimmo nell’impresa di arrivare secondi ed era la prima partecipazione del Napoli in Champions ed eravamo tutti esordienti: giocatori, allenatore, staff e quella vittoria ci consegnò la vittoria del turno. Mazzarri cercava di stimolare in tutti i modi, il tempo stava stringendo, la palla arrivò in panchina, c’era un giocatore del Villarreal che voleva prenderla, e si fece espellere. Voleva stimolare la squadra e spingerla a cambiare marcia.

La partita col Frosinone era un’incognita, si veniva dalla sosta e l’avversario aveva fatto vedere grandi cose. Ma il Napoli è stato bravo, ha meritato la vittoria e ora deve fare un filotto per rientrare nelle prime posizioni anche perchè credo che ci possa stare.

Le gare di Champions sono tutte difficili. Lo stadio del Villarreal non è grandissimo ma particolare perché il pubblico è praticamente in campo. Sono d’accordo con Allegri circa la difesa a 3 o a 4, credo che sceglierà in base agli uomini a disposizione visto che di infortunati ce ne sono ancora. Allegri non è un tecnico integralista per cui cambierà in base ai periodi e quindi vedremo il Napoli a tre o a quattro in difesa quest'anno.

Il Napoli credo che rientrerà in zona Champions, è chiaro che non è facile tenere il passo dell’Inter che però avrà certamente dei cali, al pari di Roma e Como per cui ci sarà la possibilità per il Napoli di rientrare nella lotta Champions. E per il primo posto se l’Inter rallenta la sua andatura".