Panchina Turchia, tra i candidati c'è anche Francesco Calzona
Francesco Calzona torna al centro delle indiscrezioni di mercato. L’ex allenatore del Napoli sarebbe infatti tra i profili valutati per la panchina della Nazionale turca, alla ricerca di una nuova guida tecnica dopo l’esonero di Vincenzo Montella. Secondo i media turchi, in cima alla lista ci sarebbe Arda Turan, attualmente alla guida dello Shakhtar Donetsk.
Tra i nomi accostati alla selezione turca figura anche Francesco Calzona, che può vantare una significativa esperienza alla guida di una nazionale. Il tecnico ha allenato la Slovacchia da luglio 2022 ad aprile 2026, conducendola fino agli ottavi di finale di Euro 2024.
In quell’occasione, la formazione slovacca è stata eliminata dall’Inghilterra ai tempi supplementari. L’esperienza internazionale rappresenta uno degli elementi che potrebbero favorire la candidatura dell’allenatore italiano, già protagonista di un’esperienza sulla panchina azzurra.