Mauro: "Mi sarei aspettato due cose da Lucca. McTominay? Ogni squadra che fa 3-5-2 o 3-4-3 dovrebbe averlo"

Massimo Mauro ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli deve migliorare molto se vuole impensierire l’Inter. Max ha fatto bene a cambiare modulo, perché ha esterni forti, anche se con la tendenza a essere un po’ troppo caotici palla al piede e puntare troppo spesso la porta anziché servire Hojlund, che, infatti, tocca pochi palloni. Oltretutto, mi aspettavo che Lucca fosse più forte e che Allegri ci potesse fare più affidamento. Invece, alla fine, il suo unico centravanti è il danese.

McTominay? Un giocatore meraviglioso, quello che dovrebbero avere tutte le squadre che giocano 3-5-2 o il 3-4-3, perché sa diventare l’uomo in più in area e ha tanti gol nelle gambe. Problemi di convivenza con De Bruyne? Se il belga corre come ha corso fino a ora non c’è nessun problema”.