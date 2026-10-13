Pistocchi: "Ritmo e aggressività dal Villarreal. Griglia Scudetto: le mie 4 squadre, non c'è il Napoli"

Ecco le dichiarazioni di Maurizio Pistocchi nella puntata più recente di ‘Il Bello del Calcio’, programma condotto da Claudia Mercurio su 11 Televomero. Su Napoli-Frosinone

“La vittoria era prevedibile, però quello che mi ha convinto è il modo con cui il Napoli ha vinto: abbiamo visto un Napoli con un pressing organizzato e una genialata di Allegri, cioè De Bruyne nella posizione di centrocampista centrale. Il vero interrogativo dopo questa bella vittoria è: e adesso?”.

Sul cambio modulo – “Non è la prima volta che questa squadra gioca con il 4-3-3, lo ha fatto anche l’anno scorso in tante partite. Ricordo Napoli-Cremonese 4-0 con De Bruyne migliore in campo. Quindi questa è una squadra che ce l’ha dentro”.

Su Villarreal-Napoli – “Se il Napoli giocherà meglio del Villarreal, vincerà la partita, perché ha una buonissima squadra. Il Villarreal in casa sua è una squadra molto pericolosa, gioca con ritmo e aggressività. Il Napoli dovrà essere bravo a gestire la fase difensiva e poi essere pronto a ripartire”.

Su De Bruyne – “Fino alla settimana scorsa si parlava di ‘problema De Bruyne’, oggi si parla di ‘De Bruyne leader tecnico’. Credo che bisogni trovare un punto d’equilibrio. È un grande giocatore sicuramente, che va gestito, perché non è più un ragazzino. Può giocare anche da play”.

Sulla griglia scudetto –“Inter, Como, Roma, Juventus”.