Formazioni Villarreal-Napoli, CorSport: Allegri cambia ancora modulo. Cinque novità dal primo minuto | GRAFICO

Ultime notizie calcio Napoli - Allegri cambia ancora il Napoli. Questo è quello che emerge nelle probabili formazioni di Villarreal-Napoli dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Gli azzurri dovrebbero infatti schierarsi con il 3-5-2 abbandonando il 3-3-1-3 visto nell’ultima gara di campionato con il Frosinone.

Probabili formazioni Villarreal Napoli

Davanti a Milinkovic (giocherà al posto di Meret) riconfermata in blocco la difesa a tre composta da Rafa Marin, Rrahmani e Badiashile. A centrocampo tornano dal primo minuto Politano, McTominay e Gilmour. A completare il reparto ci sono De Bruyne (nel ruolo di mezzala) e Di Lorenzo che invece gioca a sinistra. Altra novità in attacco dove Giovane affiancherà Hojlund. In tutto saranno ben 5 le novità dal primo minuto questa sera in Spagna rispetto all'ultima gara di campionato contro il Frosinone di Alvini.

Il Villarreal si schiera 4-2-3-1 con Gulasch in porta poi linea difensiva composta da Freeman, Foyth, Renato Veiga e Sergi Cardona. A centrocampo Gueye e Santi Comesana poi i tre trequartisti Akhomach, Ayoze e Alberto Moleiro alle spalle di Gerardo Moreno.