Adani: "Faccio i complimenti ad Allegri per la mentalità. Non si dica però questa cosa sul modulo visto con il Frosinone"

Ultimissime Calcio Napoli - Daniele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Viva El Futbol su Napoli-Frosinone: "Prima cosa che vorrei dire su Napoli-Frosinone, è stata una partita giocata molto bene. Così andrebbero fatte tutte le partite del Napoli nel 2026. Una partita che comincia con un recupero palla alto e continua fino al vantaggio. Il calcio nel 2026 merita coraggio, pressing e ritmo. Tu puoi pure fare gol ma devi continuare ad attaccare e può essere che vai in doppio vantaggio. La partita è stata fatta nel modo giusto, forse l'unica di quest'anno del Napoli. Attenzione il Frosinone non era facile perché non è una squadra che ricicla ma prova a fare gol fino all'ultimo minuto. Con quella rosa non ha altra scelta altrimenti è destinato a fare un campionato di condanna. Il Napoli che è una grande squadra, ha fatto una partita da grande squadra.

Però vorrei parlarvi del sistema di gioco dove sono entrate letture poco corrette. Non è stato un modulo spregiudicato anzi. Allegri ha tolto un centrocampista per mettere un difensore centrale in più. Bisogna dire la verità, è stata tolta qualità offensiva e non messa perché c'erano tre centrali puri più Di Lorenzo e Spinazzola che sono due terzini. C'erano cinque difensori puri, l'equilibrio lo ha rotto De Bruyne che ha fatto due ruoli in uno. La partita è stata rotta nella mentalità del Napoli e in De Bruyne non nel sistema di gioco. Ma l'atteggiamento conta di più del sistema di gioco. Faccio i complimenti ad Allegri per la mentalità".