Il Roma - Tre novità di formazione per Allegri: sorpresa nel tandem d'attacco

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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Le ultime sulla formazione che ha in mente Allegri per la gara di questa sera

Ultime notizie calcio Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine del quotidiano Il Roma, Allegri dovrebbe cambiare solo tre calciatori nell'undici titolare che scenderà in campo questa sera contro il Villarreal in Champions League. le novità sono Milinkovic tra i pali e poi Gilmour con McTominay a centrocampo. Fuori dunque ancora Politano come accaduto con il Frosinone. 

Il modulo di partenza sarà il 3-5-2 che vedrà Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie esterne di centrocampo. De Bruyne ritornerà a fare la mezzala. terzetto difensivo confermato in blocco con Badiashile, Rrahmani e Rafa Marin. Tandem d'attacco Neres-Hojlund.

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