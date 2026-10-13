Calciomercato Napoli, De Bruyne e il futuro in bilico: dagli Stati Uniti spunta una pista inattesa

Kevin De Bruyne torna protagonista con la maglia del Napoli e, mentre ritrova continuità e brillantezza, si riaccendono le voci sul suo futuro. Il centrocampista belga, reduce dalla doppietta con la Nazionale e da quella contro il Frosinone, sarebbe finito nuovamente nel mirino di un club americano, interessato a portarlo in MLS già nella prossima sessione invernale.

De Bruyne, il San Diego FC ci prova: le ultime sul futuro

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il San Diego FC sarebbe interessato a Kevin De Bruyne, valutando la possibilità di convincerlo a trasferirsi negli Stati Uniti a gennaio. Al momento, tuttavia, non risultano trattative avanzate tra il giocatore e altre società secondo quanto emerge dall'ambiente Napoli.

Il club californiano aveva già manifestato interesse nel 2025, quando il belga lasciò il Manchester City. In quell'occasione, il centrocampista scelse il Napoli, che riuscì a prevalere sulla concorrenza di Galatasaray, Inter Miami e alcune società saudite.

Arrivato in azzurro nel 2025, De Bruyne ha collezionato, secondo i dati riportati, 28 presenze, 8 gol e 5 assist. Il suo contratto scade a metà del 2027, ma l'ipotesi di un addio anticipato potrebbe tornare d'attualità nei prossimi mesi.

A rendere suggestiva la pista americana sarebbe anche il legame del giocatore con la California, destinazione che frequenterebbe abitualmente durante le vacanze. In occasione della sosta per le Nazionali di novembre sarebbero previsti contatti diretti tra il suo agente e la dirigenza del San Diego FC. Napoli, nessun rinnovo per ora: la decisione spetta al belga In casa Napoli, intanto, non si sarebbe ancora discusso di un eventuale prolungamento del contratto.

La società continua a puntare sul centrocampista, chiamato a vivere una stagione importante dopo le difficoltà fisiche della precedente annata. Il futuro di De Bruyne dipenderà anche dal rendimento nei prossimi mesi e dalle valutazioni personali del giocatore. Per ora, la pista San Diego FC resta un'ipotesi da seguire, senza conferme di un accordo imminente o di una trattativa già avanzata.