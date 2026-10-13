Zola: "Allegri ha tutto per fare un bel calcio al Napoli. Avete notato questa cosa di Vergara?"

Ultime notizie calcio Napoli - Gianfranco Zola ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del Napoli di Allegri impegnato questa sera in Champions League contro il Villarreal. Queste le parole dell'ex calciatore del Napoli:

“Nella lettura di gioco, Max è bravo a massimizzare ciò che ha. In campionato è una delle tre che se la giocheranno fino alla fine, ma in Champions non so dire dove può arrivare, dipende dal calendario.

Il calcio speculativo di Allegri può ancora fare la differenza? Il calcio sta andando da un’altra parte, è vero, ma lui è un allenatore con grandi capacità soprattutto nella gestione della partita. Questo conta. Con l’Arsenal avrebbe potuto perdere 3-0, ma ha anche avuto un paio di occasioni per vincerla. Ha tutto per fare un bel calcio.

Se mi convince Vergara mezzala? E’ più esterno. Ha qualità, passo, dribbling. E poi non ha paura di prendersi le responsabilità: visto come salta l’uomo?”