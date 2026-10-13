Youth League Villarreal-Napoli: dove vedere gratis in Tv e streaming. In attesa che alle ore 21:00 i riflettori dell'Estadio de la Cerámica si accendano per l'atteso incrocio continentale tra la prima squadra di Massimiliano Allegri e gli spagnoli, la giornata europea del club partenopeo si apre nel pomeriggio con l'impegno dei ragazzi del settore giovanile.

Parallelamente alla sfida dei grandi, infatti, anche il Napoli Primavera scende in campo oggi, martedì 13 ottobre alle ore 16:00, per affrontare i pari età del Villarreal nel secondo appuntamento della fase a gironi di UEFA Youth League.

Il cammino europeo delle due compagini azzurre presenta sinistre e stimolanti analogie. Così come la prima squadra è chiamata a muovere i primi punti in classifica dopo la sconfitta casalinga rimediata all'esordio con l'Arsenal, anche gli azzurrini guidati in panchina da mister Antonio Nocerino arrivano a questo rendez-vous iberico con il medesimo desiderio di rivalsa.

Nel primo turno giocato in Campania, la Primavera partenopea ha dovuto cedere il passo ai pari età dei Gunners col punteggio di 1-2. La trasferta spagnola diventa dunque un banco di prova importante con la speranza di fare punti in trasferta su un campo storicamente ostico come quello della cantera del Submarino Amarillo.

Youth League Villarreal-Napoli: dove vedere gratis in Tv e streaming

Youth League Villarreal-Napoli, dove vederla gratis in Tv e streaming? La gara sarà accessibile a chiunque senza abvbonamento: la diretta streaming gratuita sarà infatti disponibile sulla piattaforma ufficiale UEFA.tv e tramite l'app dedicata. Appuntamento, come detto, alle 16.00.