Quando rientreranno Vergara e Favasuli: novità dallo staff medico SSC Napoli

"McTominay sta decisamente meglio, domani mattina valuterò se farlo giocare dall'inizio o no. Credo di sì, gli altri dovrò valutare: abbiamo calciatori rientrati da diversi mesi con poche partite nelle gambe. In questo momento è importante recuperare tutti, perché mi consentirebbe di cercare di avere la fortuna di indovinare la formazione ogni partita e far recuperare la condizione a tutti. Neres veniva da 7 mesi di inattività, Badiashile da 7 mesi, Giovane da 2 mesi. Mercoledì rientrano in gruppo Anguissa, Olivera e Alisson Santos: averli tutti a disposizione è molto importante, bisogna restare coi piedi per terra".

Così ieri Massimiliano Allegri ieri in conferenza stampa facendo il punto della situazione sull'infermeria di Castel Volturno.

Infortuni Napoli: quando rientrano Vergara e Favasuli

Come aggiunge Il Mattino oggi in edicola, ci sono novità anche per altri giocatori. Come per Antonio Vergara. Da questo punto di vista, la riabilitazione procede secondo i piani e il suo ritorno a disposizione è previsto per la fine del mese, mentre per Constantino Favasuli servirà un po' più di pazienza con il rientro slittato direttamente a dopo la sosta.

L'infortunio dell'esterno calabrese ha tuttavia permesso una modifica nella lista UEFA. Approfittando delle norme europee per gli stop di lunga durata, la società partenopea e il tecnico hanno colto l'occasione sostituendo tempestivamente Favasuli per l'inserimento di Giovane recuperato e reduce da una grande prestazione in Napoli-Frosinone.