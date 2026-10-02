De Bruyne lascia il Belgio senza parole! Il CT van Bommel: "È una gioia vederlo giocare"

Ultime notizie Napoli - Kevin De Bruyne è stato autore di una prestazione clamorosa in Belgio-Turchia 3-0 di Nations League. Il centrocampista della SSC Napoli ha messo a segno una doppietta strepitosa contro la formazione di Vincenzo Montella. Molto soddisfatto il commissario tecnico belga Mark van Bommel.

Di seguito le sue dichiarazioni riportate da HLN.be:

"Sono molto soddisfatto della vittoria, anche se abbiamo trasformato la partita in un botta e risposta continuo. E la colpa è nostra, perché abbiamo perso il possesso palla troppo velocemente e con troppa disattenzione. Abbiamo dato agli avversari la possibilità di rimanere in partita. È stata una sorta di ping-pong. Siamo stati noi i responsabili di esserci messi nei guai. Ma penso che abbiate visto una partita dignitosa. È solo che, da allenatore, non ti piace vedere una cosa del genere. Il trio Tielemans-Vanaken-De Bruyne a centrocampo? Questo è calcio di altissimo livello. Questa combinazione è splendida. È calcio puro.

De Bruyne? Sono felice che sia un Red Devil. È semplicemente una gioia. Volevo anche che rimanesse in campo il più a lungo possibile. Sono contento anche per Lukaku. Ci siamo fatti una risata. 'Guarda quanto sono veloce ancora', mi ha detto. È stato un gran gol".