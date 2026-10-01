Formazioni ufficiali Germania-Serbia: la decisione su Milinkovic-Savic
Nazionali 19:15
Formazioni ufficiali Germania-Serbia: la decisione su Milinkovic-Savic
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Formazioni ufficiali Germania-Serbia 3ª giornata Nations League
Ultime notizie calcio - Formazioni ufficiali Germania-Serbia con le scelte di Jurgen Klopp e Veljko Paunovic, match valido per la 3ª giornata Nations League. Formazioni Germania-Serbia, ci sono sorprese: è arrivata la decisione su Vanja Milinkovic-Savic della SSC Napoli.
Formazioni ufficiali Germania-Serbia
Formazioni ufficiali Germania-Serbia - Qui la comunicazione delle scelte di Klopp e Paunovic per la partita di Nations League. Le formazioni ufficiali di Germania-Serbia.
- GERMANIA (4-3-3): Urbig; Treu, Anton, Thiaw, Mittelstadt; Bischof, Pavlovic, Wirtz; Scherhant, Woltemade, Gnabry. A disp. Atubolu, Dahmen, Baku, Baur, Burkardt, Conte, El Mala, Engelhardt, Janelt, Karl, Raum. All. Jurgen Klopp.
- SERBIA (4-4-2): Petrovic; Nedeljkovic, Erakovic, Gudelj, Babic; Zivkovic, Maksimovic, Dzodic, Kostic; Tadic, Jovic. A disp. V. Milinkovic-Savic, F. Stankovic, Cvetkovic , Jovelijc, Kostov, Lukic, Mimovic, Pavlovic, Samardzic, Simic, A. Stankovic, Terzic. All. Veljko Paunovic.
Probabili formazioni Germania-Serbia
Formazioni Germania-Serbia Nations League, le probabili scelte di Klopp e Paunovic per la partita di Nations League oggi delle ore 20:45:
- GERMANIA (4-2-3-1): Urbig; Baku, Anton, Thiaw, Raum; Janelt, Pavolovic; Adeyemi, Wirtz, El Mala; Burkardt. All. Klopp
- SERBIA (5-4-1): Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Babic, Pavlovic, Terzic; Zivkovic, Stankovic, Lukic, Milinkovic-Savic; Joveljic. All. Paunovic
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google