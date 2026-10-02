Lobotka instancabile: 90 minuti in campo in Isole Faroe-Slovacchia, avete visto i numeri della sua partita? | GRAFICO
Nazionali 23:10
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Statistiche Lobotka in Isole Faroe-Slovacchia di Nations League
Ultime notizie Napoli - Stanislav Lobotka instancabile! Il centrocampista slovacco è stato autore di una buonissima partita con la sua Slovacchia contro le Isole Faroe. L'azzurro è stato in campo 90 minuti nella gara di Nations League ed ha strappato una votazione pari a 7.0 secondo il portale Sofascore.
Statistiche Lobotka Isole Faroe-Slovacchia
Di seguito le statistiche del suo match:
- 90 minuti in campo;
- 66/74 passaggi riusciti;
- 4/4 lanci lunghi riusciti;
- 83 tocchi;
- 1/1 dribbling riusciti;
- 2 falli subiti;
- 10 palloni persi;
- 4 contributi difensivi;
- 1/1 contrasto vinto;
- 3 chiusure difensive;
- 6 recuperi;
- 4/5 duelli vinti.
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