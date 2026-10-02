Lobotka instancabile: 90 minuti in campo in Isole Faroe-Slovacchia, avete visto i numeri della sua partita? | GRAFICO

Ultime notizie Napoli - Stanislav Lobotka instancabile! Il centrocampista slovacco è stato autore di una buonissima partita con la sua Slovacchia contro le Isole Faroe. L'azzurro è stato in campo 90 minuti nella gara di Nations League ed ha strappato una votazione pari a 7.0 secondo il portale Sofascore.

Statistiche Lobotka Isole Faroe-Slovacchia

Statistiche Lobotka Isole Faroe-Slovacchia

Di seguito le statistiche del suo match: