Lobotka instancabile: 90 minuti in campo in Isole Faroe-Slovacchia, avete visto i numeri della sua partita? | GRAFICO

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Statistiche Lobotka in Isole Faroe-Slovacchia di Nations League

Ultime notizie Napoli - Stanislav Lobotka instancabile! Il centrocampista slovacco è stato autore di una buonissima partita con la sua Slovacchia contro le Isole Faroe. L'azzurro è stato in campo 90 minuti nella gara di Nations League ed ha strappato una votazione pari a 7.0 secondo il portale Sofascore.

Statistiche Lobotka Isole Faroe-Slovacchia

Statistiche Lobotka Isole Faroe-Slovacchia

Di seguito le statistiche del suo match:

  • 90 minuti in campo;
  • 66/74 passaggi riusciti;
  • 4/4 lanci lunghi riusciti;
  • 83 tocchi;
  • 1/1 dribbling riusciti;
  • 2 falli subiti;
  • 10 palloni persi;
  • 4 contributi difensivi;
  • 1/1 contrasto vinto;
  • 3 chiusure difensive;
  • 6 recuperi;
  • 4/5 duelli vinti.
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