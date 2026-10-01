Dove vedere Danimarca-Portogallo: partita in chiaro! Gioca Hojlund

Dove vedere Danimarca-Portogallo in Tv e streaming: grande sfida in chiaro in programma stasera alle 20.45 per un girone bollente che comprende anche Norvegia e Galles. Si tratta di una gara delicatissima per gli equilibri del raggruppamento, con entrambe le nazionali che arrivano all'appuntamento dopo aver conquistato una vittoria preziosissima nell'ultima giornata.

Il Portogallo guida attualmente la classifica con 6 punti, mentre alle sue spalle ci sono Norvegia e Danimarca, entrambe a quota 3. Chiude il raggruppamento il Galles, ancora fermo a 0 punti.

La situazione nel girone prima della sfida è dunque la seguente:

Portogallo: 6 punti

6 punti Norvegia: 3 punti

3 punti Danimarca: 3 punti

3 punti Galles: 0 punti

La partita assume quindi un peso importante per la Danimarca di Rasmus Hojlund che vuole avvicinarsi alla vetta, mentre il Portogallo punta a consolidare il primo posto. La Danimarca arriva alla sfida dopo il successo per 2-0 contro il Galles, un risultato che ha permesso alla nazionale danese di conquistare i tre punti e portarsi a quota 3 in classifica.

Il Portogallo, invece, ha superato la Norvegia per 2-1 in Scandinavia, ottenendo così la seconda vittoria consecutiva e mantenendo la vetta del girone a punteggio pieno.

Dove vedere Danimarca-Portogallo in tv e streaming

Dove vedere Danimarca-Portogallo in tv? La sfida sarà trasmessa su Sky Sport Uno per gli abbonati alla piattaforma Sky, Ma c'è una grande notizia per chi è sprovvisto dell'abbonamento: Danimarca-Portogallo sarà trasmessa gratis su Canale 20.

Gli appassionati potranno comunque seguire il match sul canale Sky sul digitale terrestre.

Dove vedere Danimarca-Portogallo in streaming? Oltre a SkyGo e NOW, la gara sarà visibile anche tramite Mediaset Infinity.