Ultras Napoli, striscione contro il carovita: "Rincari e tagli all'istruzione, la vera devastazione sono le vostre poltrone" | FOTO
Notizie 17:25
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Striscione ultras Napoli per il carovita
Le proteste contro il carovita a Napoli arrivano anche allo Stadio Maradona. In occasione della partita Napoli-Roma di Serie A, oggi gli ultras napoletani hanno esposto uno striscione all'esterno dello stadio, che recita:
"Negate il futuro ad una intera generazione tra rincari e tagli all'istruzione... La vera devastazione sono le vostre "costose" poltrone"
Nel frattempo, un corteo di manifestanti partito nel pomeriggio da Piazza Garibaldi è giunto poco fa in Piazza del Municipio.
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