Allegri e il Napoli si fanno rimontare: la Roma è più cinica, le statistiche del match | GRAFICO
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Ultime notizie Napoli - La partita Napoli-Roma di Serie A Enilive è 3-3. La squadra di Massimiliano Allegri si fa rimontare dai giallorossi allo stadio Diego Armando Maradona.
Statistiche Napoli-Roma 3-3
Allegri e gli azzurri chiudono con il possesso palla al 40% e 9 tiri in porta. I giallorossi sono più cinici: tre gol con quattro tiri verso la porta di Meret.
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