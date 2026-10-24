Allegri e il Napoli si fanno rimontare: la Roma è più cinica, le statistiche del match | GRAFICO

Ultime notizie Napoli - La partita Napoli-Roma di Serie A Enilive è 3-3. La squadra di Massimiliano Allegri si fa rimontare dai giallorossi allo stadio Diego Armando Maradona.

Statistiche Napoli-Roma 3-3

Allegri e gli azzurri chiudono con il possesso palla al 40% e 9 tiri in porta. I giallorossi sono più cinici: tre gol con quattro tiri verso la porta di Meret.

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