Esposito: "Avvio prevedibile: Lucca agli sgoccioli, Beukema gesto anti-sportivo"

Ultimissime Calcio Napoli-Intervistato da News.Superscommesse.it, l'ex azzurro Massimiliano Esposito ha commentato il momento della squadra di Massimiliano Allegri. Di seguito le dichiarazioni riportate dal comunicato stampa diramato.

Il Napoli è decimo in classifica e la stagione finora è stata deludente. Ci sono margini per recuperare e quali obiettivi può raggiungere concretamente la squadra?

"L'inizio di stagione era abbastanza prevedibile. C'è stato un cambio di allenatore e il mercato non è stato semplice. Era inevitabile, quindi, che servisse un periodo di adattamento. A mio parere, però, questa fase si sta prolungando un po' troppo. Credo, comunque, che sia soltanto una questione di tempo e che la squadra debba ancora assimilare la mentalità di Allegri, molto diversa da quella di Conte. Obiettivi? Per il valore della rosa, il Napoli può sicuramente arrivare tra le prime quattro. Bisognerà valutare anche l'andamento degli infortuni".

Hojlund fatica a trovare la via del gol e Lucca non sta convincendo. Come può risolvere il Napoli i problemi del reparto offensivo?

"Højlund è un ragazzo che si impegna, lotta e cerca di giocare tutti i palloni. Tuttavia, sapendo di essere, in un certo senso, l'unico attaccante in grado di fare la differenza, potrebbe risentire il peso delle responsabilità che gli sono state affidate, anche alla luce del rendimento di Lucca. Speriamo che il mercato di gennaio possa portare qualche novità, perché credo che l'esperienza di Lucca a Napoli sia ormai arrivata al capolinea. In realtà, a mio parere, non è mai veramente iniziata: gli è stata concessa un'altra opportunità quest'anno, ma ha completamente deluso le aspettative. Fino al mercato di riparazione, Højlund dovrà cercare di sostenere il peso dell'attacco azzurro. Allo stesso tempo, bisognerà rivedere gli assetti difensivi, perché il Napoli subisce troppi gol e con troppa facilità".

Cosa pensi, invece, della simulazione di Beukema?