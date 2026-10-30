"Aspiro al massimo": Juventus e Napoli, Fabio Cannavaro si candida per la panchina?

Ultime notizie Napoli - Fabio Cannavaro, allenatore ed ex difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Betsson.Sport per riavvolgere i nastri della sua carriera e commentare le ultime vicende in casa Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il debutto in Serie A in Juventus-Napoli 4-3 del 1993? Penso sia stato il giorno più emozionante della mia vita perché io sono cresciuto a Fuorigrotta, dove ho avuto la fortuna di giocare sia fuori il vecchio San Paolo che all'interno. Arrivare a giocare in Serie A con la squadra del proprio cuore non è da tutti. Possibile futuro sulla panchina di Juve o Napoli? Aspiro al massimo. Buongiorno e Bremer? Tutti e due hanno sempre tanti infortuni, ma sia per Juve che per Napoli sono due giocatori fondamentali. Il Napoli sicuramente in questo inizio di campionato ha pagato qualche infortunio di troppo, la Juve che rispetto all'anno scorso ha cambiato qualcosa in più, non riesce a trovare continuità".