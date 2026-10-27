Nuovo stadio a Napoli Est, stamattina incontro ADL-MSC a Ginevra! Ecco cosa prevede il progetto

Nuovo stadio SSC Napoli, De Laurentiis fa sul serio! Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino, questa mattina ADL incontrerà la famiglia Aponte a Ginevra, in Svizzera, presso la sede di MSC Crociere in Chemin Rue 12: l'obiettivo dell'incontro è verificare se il colosso marittimo è intenzionato a diventare un partner per la costruzione di un nuovo stadio a San Giovanni a Teduccio, nella zona dell'ex raffineria Q8.

Incontro De Laurentiis-Aponte per il nuovo stadio SSC Napoli

Nelle scorse settimane, De Laurentiis aveva già incontrato Raffaele Iollo, direttore Renewable Energy & Supply Chain della Kuwait Petroleum Italia, per individuare i 25 ettari già bonificati dal valore di 20 milioni di euro in cui sorgerebbe il nuovo stadio. Si tratterebbe dunque non dell'intera zona dell'ex raffineria, ma solo di una porzione corrispondente a circa un quarto della vecchia Q8.

"De Laurentiis non è (per adesso) alla ricerca di un socio per il club azzurro ma vorrebbe un partner internazionale e prestigioso che possa affiancarlo nella realizzazione del suo sogno", scrive Il Mattino. Il progetto del nuovo stadio è stato già disegnato dallo studio Gau Arena dell’architetto Zavanella e prevede circa 70mila posti a sedere e 130 skybox, sul modello degli impianti più moderni al mondo.

Nei giorni scorsi si era già parlato di una collaborazione con la famiglia Aponte per i diritti di denominazione, una forma di sponsorizzazione commerciale con cui la MSC avrebbe acquistato il diritto di dare il proprio nome allo stadio: se fosse confermato, potrebbe chiamarsi MSC Arena o MSC Stadium. Ma De Laurentiis guarda oltre perché - scrive Il Mattino - "De Laurentiis sogna un maggiore coinvolgimento della famiglia Aponte".

Dopo l'incontro con Gianluigi Apone, De Laurentiis dovrà anche ricevere l'ok dal Comune di Napoli, a cui non ha ancora presentato il suo progetto. Serve infatti il parere positivo dell'amministrazione comunale per tutti i dettagli che riguardano la viabilità, i collegamenti e il riassetto dell'area orientale di Napoli.