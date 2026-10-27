Vergara verso una maglia dal 1'? Dovrebbe essere una delle novità contro il Monza

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo il match di sabato i calciatori del Napoli sono tornati ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato, mercoledì alle 20:45 al Brianteo contro il Monza. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico.

Attualmente sono tornati disponibili Anguissa e Vergara. Come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, quest’ultimo ha già giocato pochi minuti contro la Roma e dovrebbe essere una delle novità contro il Monza insieme a Lobotka dal primo minuto.

Tuttavia si sono aggiunti due infortuni: