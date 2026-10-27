Vergara verso una maglia dal 1'? Dovrebbe essere una delle novità contro il Monza
Rassegna Stampa 09:45
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Ultime notizie SSC Napoli - Dopo il match di sabato i calciatori del Napoli sono tornati ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato, mercoledì alle 20:45 al Brianteo contro il Monza. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico.
Attualmente sono tornati disponibili Anguissa e Vergara. Come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, quest’ultimo ha già giocato pochi minuti contro la Roma e dovrebbe essere una delle novità contro il Monza insieme a Lobotka dal primo minuto.
Tuttavia si sono aggiunti due infortuni:
- Benoit Badiashile si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro.
- Nel corso dei minuti finali del match contro la Roma Leonardo Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.
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