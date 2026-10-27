Monza-Napoli, rientra Lobotka dal primo minuto! Giovane insidia Lang, più minutaggio per Vergara

Ultimissime notizie in vista di Monza-Napoli, prossima partita di Serie A in programma domani sera allo Stadio Brianteo. Oggi il quotidiano La Repubblica anticipa la probabile formazione alla luce dei recenti infortuni di Spinazzola e Badiashile, con il vice-allenatore Marco Landucci chiamato a sostituire lo squalificato Allegri.

Probabile formazione Monza-Napoli

Queste le scelte in vista di Monza-Napoli: Allegri recupera Rrahmani in difesa e pensa a Marianucci che aspetta la sua chance. In mediana Lobotka è pronto al rientro: uno tra Anguissa e De Bruyne partirà dalla panchina.

Nel tridente Hojlund e Politano sono vicini alla riconferma. Giovane insidia Lang sulla sinistra e Vergara aumenterà il minutaggio.