Monza-Napoli, rientra Lobotka dal primo minuto! Giovane insidia Lang, più minutaggio per Vergara
Rassegna Stampa 11:30
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Probabile formazione del Napoli contro il Monza
Ultimissime notizie in vista di Monza-Napoli, prossima partita di Serie A in programma domani sera allo Stadio Brianteo. Oggi il quotidiano La Repubblica anticipa la probabile formazione alla luce dei recenti infortuni di Spinazzola e Badiashile, con il vice-allenatore Marco Landucci chiamato a sostituire lo squalificato Allegri.
Probabile formazione Monza-Napoli
Queste le scelte in vista di Monza-Napoli: Allegri recupera Rrahmani in difesa e pensa a Marianucci che aspetta la sua chance. In mediana Lobotka è pronto al rientro: uno tra Anguissa e De Bruyne partirà dalla panchina.
Nel tridente Hojlund e Politano sono vicini alla riconferma. Giovane insidia Lang sulla sinistra e Vergara aumenterà il minutaggio.
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