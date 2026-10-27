Cassano attacca Allegri: "Lo devono radiare! Ha rovinato il calcio, escludere Lobotka è follia"

Si è parlato a lungo di Napoli-Roma nell'ultimo episodio del podcast "Viva el Futbol". L'ex calciatore Antonio Cassano è stato il primo a prendere la parola sul tema, commentando così il 3-3 del Napoli contro la formazione giallorossa.

"Parto dal presupposto che la partita a me è piaciuta. Mi è piaciuta tanto. Stranamente il Napoli ha fatto le due più belle partite con l'Inter e contro la Roma. Parto dal presupposto che il Napoli è la squadra migliore dopo l'Inter, perché loro fanno la partita sulle squadre che fanno un calcio offensivo. L'altro giorno sul 2-0 potevano fare il 3-0 e la partita si chiudeva.

Ci sta che delle volte ci sono delle squadre che ti possono mettere lì dietro a difendere, non è un problema. Il problema è però quando devi uscire e fare un tipo di pressing almeno organizzato, non pressing alla Carlona, pressing tanto per... o tutti dietro la linea della palla. Il problema è quello. Perché la Roma è una squadra orientata a voler far sempre la partita la Roma.

Allegri secondo me non arriverà neanche fra le prime quattro, anzi rischia di non rientrare nemmeno nelle prime sei. Vediamo le prossime partite, perché con la sosta potrebbe perfino andare a casa. Il Napoli è stato costruito grazie a Lobotka, ma vi avevo già detto che a lui Lobotka non piace. Così lo parcheggia e si fa passare Allegri come geniale: per me la follia è quella. Per me è una vergogna questa. È l'allenatore che ha rovinato il calcio italiano. È il peggior inizio del Napoli negli ultimi 10 anni, una roba folla per il Napoli che ha una squadra clamorosa.

Lui invece toglie fuori Lobotka, che è quello che ha costruito il Napoli più bello. Chiedete a Spalletti. Chiedetelo a Xavi o a Fabregas. Considerate che alla Juventus aveva già tolto fuori Pirlo, mettendo Van Bommel davanti alla difesa. Ora non vede Lobotka. Già l'anno scorso si era voluto guadagnare la simpatia di Modric, quest'anno invece non può andare contro De Bruyne e lo mette davanti alla difesa: è una follia, è una furbata che lui fa.

La roba più vergognosa è che in Italia ancora si continua a dargli corda e farlo allenare, anche dopo la sceneggiata che ha fatto sabato, togliendosi la giacca e dicendo quelle frasi sulla Roma che - se fossero vere - secondo me andrebbe radiato. Perché si toglie la giacca? È per fare il cinema, io lo conosco.

Ma la cosa che ancora mi fa senso, visto che il presidente del Napoli parla sempre di morale, parla di contratti, parla di serietà, del calcio italiano che deve cambiare: ebbene, lui ha preso la persona peggiore del calcio italiano. Devono radiarlo e mandarlo via. Quello che ha detto è di una gravità inaudita. Una roba gravissima: il calcio italiano deve radiarlo per 6 mesi. Visto che De Laurentiis fa il fenomeno, aspettiamo cosa dice: se lo prende e lo manda via, gli dirò bravo. Altrimenti con la sua morale ci fa il brodino. I napoletani non sono stupidi"