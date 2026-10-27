La Procura Federale non si è ancora mossa sulla frase di Allegri! L'ammenda poteva salire fino a 50mila euro

Ultime notizie SSC Napoli - È una stangata, ma chissà che sotto sotto Max Allegri non possa tirare uno di quei sospiri di sollievo per cui è diventato virale. Il motivo lo spiega Tuttosport. Il Giudice Sportivo si è espresso sul post partita di Napoli-Roma, che costa al tecnico due giornate di squalifica e un’ammenda da 10.000 euro.

"Il punto è che quella decisione potrebbe anche assorbire la frase più “pericolosa” per Allegri, pronunciata riferendosi alla Roma non in un contesto ufficiale ma nella pancia dello stadio Maradona e però sentita da diverse persone, oltre che dai giornalisti che l’hanno riportata un po’ ovunque: «Gli hanno messo la Champions in tasca e ho pagato io con il Milan», ha urlato Max furioso dopo aver lasciato il campo.

Le indiscrezioni hanno portato la Procura Federale a valutare l’apertura di un fascicolo, ma per ora gli uffici guidati da Giuseppe Chiné non si sono mossi: il riferimento all’«espressione gravemente irrispettosa» pronunciata negli spogliatoi, contenuto nel provvedimento del Giudice Sportivo, potrebbe bastare a coprire parole che, in base all’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, sarebbero potute costare fino a 50.000 euro di ammenda al tecnico del Napoli. Tra l’altro, ci sarebbe da capire chi ascoltare e in quale veste, in caso di apertura di un fascicolo d’inchiesta"