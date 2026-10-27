Napoli Legends a Pozzuoli, ieri la passeggiata di solidarietà per gli sfollati del sisma

Si è tenuta ieri a Pozzuoli la passeggiata di solidarietà delle Napoli Legends per gli sfollati del sisma. L'iniziativa, dal titolo "Non vi lasciamo soli", ha coinvolto tantissimi ex calciatori del Napoli con l'obiettivo di accendere i riflettori sulle tante famiglie sfollate dopo il terremoto dello scorso 31 luglio.

Napoli Legends a Pozzuoli

All'evento hanno partecipato Raffaele Di Fusco, Ciccio Romano, Emanuele Calaiò, Stefan Schwoch, Ciro Muro, Vincenzo Montefusco, Francesco Montervino, Faustinho Canè, Bruno Giordano, Giuseppe Volpecina, Gennaro Iezzo, Claudio Pellegrini, Morgan De Sanctis, Gianni Improta, Fabiano Santacroce, Paolo Cannavaro, Ivano Trotta, Luigi Caffarelli e Gianluca Grava. Ma anche Barbara Petrillo e Cristina Mendonca.

Dalla partita di maggio allo stadio Maradona per i ragazzi di Nisida e i piccoli pazienti del Santobono fino ad arrivare al sostegno delle famiglie che vivono nella zona del bradisismo. Le Napoli Legends anche ieri sono scese in campo, ma questa volta non nel rettangolo verde, bensì a Pozzuoli, in strada, per una camminata di solidarietà a sostegno di chi ha perso la tranquillità della propria vita. Un'iniziativa in collaborazione con la Diocesi (alla quale verrà donato il ricavato della giornata), per far sentire la propria vicinanza alle famiglie coinvolte.

Partenza alle ore 11 di ieri mattina in direzione via Aritaco, poi piazza Capomazza e via Campi Flegrei. Alla fine della camminata, poi, l'incontro in curia con il vescovo monsignor Carlo Villano, che ha ringraziato tutti i presenti per l'iniziativa.