In casa Napoli c'è la tentazione di far debuttare dal 1' un azzurro a Monza

Ultime notizie SSC Napoli - A Monza qualcosa bisognerà inventarsi qualcosa nella formazione del Napoli, come scrive la Gazzetta dello Sport., perché Amir Rrahmani è rientrato in gruppo ma è reduce dall’influenza “e la tentazione di far debuttare Marianucci, che sta bene, va prendendo corpo. Formazione che verrà fuori dalla rifinitura di stamattina, con piccoli dubbi: a centrocampo qualcuno dovrà riposare, forse Anguissa più di De Bruyne, per mettere dentro Lobotka che sembra aver recuperato corsa e freschezza. Ma le casacchine (forse) aiuteranno a capire”.