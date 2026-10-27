Landucci in panchina per il Napoli, Tuttosport: conosce perfettamente i metodi e spesso è persino più presente di Max sul campo

Ultime notizie SSC Napoli - La squalifica porterà Massimiliano Allegri a saltare non solo la prossima giornata di campionato - nella quale domani il Napoli sarà di scena al Brianteo di Monza -, ma soprattutto l’incrocio con la Juventus, caro al tecnico livornese per ovvie ragioni, di domenica sera all’Allianz Stadium.

Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport "il Napoli può essere in buone mani con il suo vice Marco Landucci, che ne conosce perfettamente i metodi e spesso è persino più presente di Max sul campo" ma ciò non toglie che il club non abbia gradito la decisione, presentando ricorso alla Corte Sportiva d’Appello:

«L’entità della squalifica è inaccettabile», ha commentato il legale della società di Aurelio De Laurentiis, l’avvocato Mattia Grassani. Per poi aggiungere: