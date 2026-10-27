"Sponsor, non gestori". MSC e la famiglia Aponte giganti dello sport mondiale: tutti gli investimenti

L'ipotesi di una partnership tra SSC Napoli e MSC Crociere è l'occasione per il quotidiano Il Mattino di ricordare i grossi investimenti della famiglia Aponte nello sport. Investimenti che si traducono - come nel caso del club partenopeo - non tanto in una gestione diretta delle società sportive, ma in grossi canali di sponsorizzazione. Basti pensare che MSC Crociere verserà nelle casse della SSC Napoli circa 18 milioni di euro a stagione fino al 2029. Ma il Napoli non è l'unica società sportiva che vede coinvolta la famiglia Aponte.

Le sponsorizzazioni di MSC nello sport

Per quanto riguarda il calcio, oltre al Napoli, si contano altre due squadre con investimenti importanti da parte di MSC: il Sorrento Calcio in Italia, che gioca in Serie C, e il Servette FC in Svizzera, la squadra di calcio di Ginevra. La famiglia Aponte ha poi investito anche nell'hockey su ghiaccio, con la squadra Geneve-Servette Hockey Club e il torneo MSC Winter Classic.

Sempre in Svizzera, sono coinvolti anche nel rugby con il Servette Rugby Team. Nel basket con i New York Knicks in NBA. Nel football americano con i Miami Dolphins e perfino nel ciclismo con il Tudor Pro Cycling Team. Poi la vela, dove il Gruppo MSC è presente con il marchio Explora Journeys nell'America's Cup, la regata velica Barcolana di Trieste con la MSC Sailing Team e il team svizzero formato da Marie Mazuay e Clement Guignard. Infine i motori: MSC è global partner della Formula 1 ed è title sponsor di tre Gran Prix di Moto GP.

"La caratteristica principale è che la compagnia non ha mai voluto un intervento di gestione diretta: ha sempre preferito lasciar fare scegliendo la strada della sponsorizzazione esterna", si legge sul Mattino.